DJ MARKET TALK: Valor subjacente da AstraZeneca não foi afetado por vacina

(DJ Bolsa)-- O desenvolvimento de produto da AstraZeneca é visto como uma história de sucesso, já que suporta receitas com um crescimento potencial de dois dígitos, refere a Berenberg. O retorno do investimento em investigação & desenvolvimento é calculado como estando bastante acima do custo de capital, e o desenvolvimento de produto representa cerca de 18% do valor atual líquido, refere a Berenberg. Embora as açõ...

