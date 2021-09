DJ MARKET TALK: Vantagem da Boeing nas encomendas deve diminuir

(DJ Bolsa)-- A Ryanair encomendou 75 aviões Boeing 737 MAX ainda em dezembro, pelo que a desistência da transportadora de mais um negócio não será dramático para a fabricante. A vantagem sobre a Airbus nas encomendas este ano -- que chegou aos 70% em unidades -- deve-se sobretudo às companhias norte-americanas e aos aviões de carga. A diferença deve diminuir, com os analistas da Jefferies a apontar para a habitual preferê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone