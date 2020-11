DJ MARKET TALK: Vantagem de Trump em estados chave aumenta hipóteses de vitória

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Donald Trump, conseguiu ganhar em vários estados chave e, mais importante, as margens nestes estados estão bastante favoráveis ao candidato republicano, diz Guillaume Martin, economista da Natixis. "Isto deita por terra as expectativas do lado de Biden de uma vitória antecipada e aumenta significativamente a possibilidade de uma vitória de Trump", diz. Mas ainda existe uma possibilidade de os democratas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone