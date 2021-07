DJ MARKET TALK: Variante Delta é fator de curto prazo para as yields da Zona Euro

(DJ Bolsa)--As yields das obrigações soberanas da Zona Euro estão atualmente numa tendência descendente moderada devido aos receios sobre a mutação Delta do coronavírus, diz a analista do DZ Bank Sophia Oertmann. Os receios da Delta estão por um lado em tensão conflituosa com os receios da inflação, diz. No último mês, contudo, as alterações nos spreads das yields das obrigações ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone