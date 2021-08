DJ MARKET TALK: Variante Delta não deve penalizar ímpeto do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)--A subida do emprego dos EUA deve persistir em agosto apesar do aumento do número de casos da variante mais transmissível da Covid-19, disseram os economistas do Barclays. Os payrolls terão subido 850.000 agosto, de acordo com as previsões, menos do que os 943.000 em julho, ainda assim um número sólido, que deve colocar a taxa de desemprego nos 5,1%, disse o banco. "Prevemos que o ímpeto continue em agosto, abrindo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

