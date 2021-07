DJ MARKET TALK: Vários fatores apontam para yields mais elevadas na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- As yields das obrigações da Zona Euro podem apenas subir com as eleições na Alemanha, o outlook económico cada vez mais robusto da Europa e os estímulos do fundo de recuperação da União Europeia, diz Althea Spinozzi, estratega de ativos de rendimento fixo do Saxo Bank. "Apesar de ser provável que um novo governo alemão se afaste da austeridade, o fundo Next Generation UE vai eliminar alguns ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

