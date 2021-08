DJ MARKET TALK: Vazio na liderança alemã pode contagiar França

(DJ Bolsa)-- Enquanto a Alemanha se aproxima das eleições federais de 26 de setembro, os investidores antecipam a oportunidade para a formação de um novo governo, para evitar um longo vazio de liderança que pode contagiar a campanha das presidenciais francesas na próxima primavera, disse Bethany Payne, gestora de portefólios globais da Janus Henderson Investors. "Embora a coligação [alemã] possa não ser ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone