DJ MARKET TALK: Venda da Carrefour em Taiwan melhora foco geográfico

"Um novo foco geográfico só pode ser bem-vindo", diz Clément Genelot, da Bryan Garnier, sobre a nova possibilidade de venda das operações da Carrefour em Taiwain por um valor de EUR1,6 mil milhões, de acordo com algumas notícias. A grossista francesa também está a ponderar a alienação das lojas na Polónia, onde tem pouca quota de mercado, e pode seguir-se a Roménia, diz Genelot....

