DJ MARKET TALK: Venda da posição da BHP na BMC supera perspetivas da Macquarie

(DJ Bolsa)-- O negócio da BHP para vender a participação na BMC à Stanmore por até $1,35 mil milhões não apenas excedeu as expectativas de valor do Macquarie, mas representa também uma vitória muito importante. A estrutura do negócio significa que a Stanmore só vai assumir o controlo económico e operacional quando o acordo for finalizado em meados de 2022. "Isso é diferente da estrutura de negó... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone