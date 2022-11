DJ MARKET TALK: Venda da unidade canadiana do HSBC positiva para acionistas

(DJ Bolsa)-- A venda pelo HSBC da sua unidade canadiana ao Royal Bank of Canada é uma notícia positiva para os investidores tendo em conta os retornos futuros para os acionistas através de dividendos, referem o analista Joseph Dickerson e o associado para as equities Aqil Taiyeb, do Jefferies, numa nota. O negócio de $10,1 mil milhões significa que a unidade será vendida por três vezes o valor contabilístico tangível, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.