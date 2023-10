DJ MARKET TALK: Venda das ações da Chevron parece ultrapassada

(DJ Bolsa)-- A queda de 15% das ações da Chevron desde que a gigante energética anunciou a compra da Hess e publicou resultados dececionantes do terceiro trimestre parece ultrapassada, referem analistas do Bank of America, que aumentaram a recomendação da ação para comprar face a neutral. Numa nota de research, o BofA refere que a queda do preço das ações da Chevron equivale a cerca de $47 mil milhões, ou quase ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.