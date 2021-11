DJ MARKET TALK: Venda de ativos noncore da Glencore pode aumentar retornos

(DJ Bolsa)-- A mina Ernest Henry não é um ativo estratégico para a Glencore e o reinvestimento que seria necessário para prolongar a vida da mina pode ser mais bem aproveitado nos ativos de África e da América do Sul, diz Tyler Broda, da RBC Capital Markets. A Glencore chegou a acordo para vender a sua posição de 70% na mina por $730,3 milhões. O analista diz que a venda da mina de Cobar também pode cair neste programa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

