DJ MARKET TALK: Venda de casas dos EUA dispara

(DJ Bolsa)-- Quase metade das casas norte-americanas vendidas nas quatro semanas terminadas a 2 de agosto estiveram no mercado por duas ou menos semanas, de acordo com a corretora Redfin. Trata-se de um novo recorde nos dados da Redfin desde 2012. As casas estão a vender mais rapidamente à medida que as taxas de juros baixas fazem aumentar a procura e o número de casas disponíveis permanece extremamente baixo. (nicole.friedman@wsj.com; @NicoleFriedman)

...