DJ MARKET TALK: Venda de casas usadas nos EUA dispara 20,7% em junho

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas usadas nos EUA tiveram o maior ganho em cadeia em junho, com base em registos que datam de 1968, disparando 20,7% face a maio, de acordo com a National Association of Realtors. "As taxas de juro em mínimos recorde estão sem dúvida a trazer compradores para o mercado", refere o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, acrescentando que o mercado imobiliário "está a ferver". A subida de junho segue-se a três ...

