DJ MARKET TALK: Venda de unidade húngara da Vodafone reforça consolidação

(DJ Bolsa)-- A Vodafone confirmou que vai vender a unidade húngara por EUR1,7 mil milhões, enquanto procura continuar a consolidação na Europa, disse Victoria Scholar, responsável de investimentos da Interactive Investor. A empresa também está em negociações com a Three para uma fusão no Reino Unido para criar uma líder no mercado de telecomunicações no país, disse. A Vodafone também está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.