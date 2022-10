DJ MARKET TALK: Venda do BOE deve "corroer o prémio" de gilts de curto prazo

(DJ Bolsa)-- A venda de gilts de curto e médio prazo pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, que está programada para começar a 1 de novembro, deve "corroer o prémio" das gilts de curto prazo que estão atualmente com oferta limitada, diz Moyeen Islam, estratega de ativos de rendimento fixo do Barclays. Islam refere que o BOE detém 50%-60% das gilts de curto e médio prazo em livre circulação, o que cria uma baixa oferta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.