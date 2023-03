DJ MARKET TALK: Vendas a retalho contidas da Zona Euro podem estar aqui para ficar

(DJ Bolsa)-- Os dados da Zona Euro que mostraram uma recuperação contida de 0,3% das vendas a retalho em janeiro significam que não seria surpreendente ver novas quedas das taxas nos próximos meses, diz Jack Allen-Reynolds, economista-chefe para a Zona Euro da Capital Economics, numa nota. As sondagens recentes sugerem que o outlook de curto prazo para as despesas das famílias é fraco, e embora a confiança do consumidor tenha recuperado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.