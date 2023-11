DJ MARKET TALK: Vendas a retalho da China podem ter melhorado em outubro

(DJ Bolsa)-- O consumo da China deve ter melhorado e acelerado em outubro, ao passo que o crescimento do investimento pode ter-se mantido tépido apesar dos esforços de Beijing para fomentar o crescimento, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal junto de economistas. As vendas a retalho, um indicador do consumo privado, pode ter crescido 7% em termos homólogos em outubro, face a 5,5% em setembro. O investimento em ativos fixos terá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.