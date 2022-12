DJ MARKET TALK: Vendas a retalho da Zona Euro devem prolongar quedas nos próximos meses

(DJ Bolsa)--A queda mensal de 1,8% das vendas a retalho da Zona Euro em outubro não deve ser revertida em breve porque os consumidores vão reduzir os gastos devido à queda do poder de compra das famílias, disse o economista do ING, Bert Colijn. "O ambiente do retalho continua muito complicado nos próximos meses", disse Colijn, acrescentando que não se espera uma recuperação imediata, já que os salários reais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.