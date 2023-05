DJ MARKET TALK: Vendas a retalho do Canadá recuam em março

(DJ Bolsa)--Uma queda de 1,4% das vendas a retalho do Canadá em março não deve ajudar muito a acalmar as dúvidas sobre se a política monetária é suficientemente rígida. A queda em cadeia ficou em linha com a estimativa preliminar do mês passado da Statistics Canada, que prevê que as vendas tenham subido 0,2% em abril. O PIB do primeiro trimestre recuperou após a queda do trimestre anterior. A queda de març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.