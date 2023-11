DJ MARKET TALK: Vendas a retalho do Reino Unido devem recuperar

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido devem recuperar com o abrandamento da inflação, que reforçará o poder de compra, diz Gabriella Dickens, da Pantheon Macroeconomics. Os volumes desceram inesperadamente pelo segundo mês seguido em outubro, com o clima favorável a afetar as vendas, de acordo com dados desta sexta-feira. Mas isto pode inverter-se à medida que os rendimentos disponíveis melhoram, diz Dickens numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.