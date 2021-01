DJ MARKET TALK: Vendas a retalho do Reino Unido falham expectativas em dezembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho de dezembro do Reino Unido dececionaram, uma vez que as lojas estiveram encerradas novamente na maior parte de Inglaterra antes do Ano Novo, diz o ING. "Não foi bem o Natal que as retalhistas estavam à espera", diz James Smith, do ING. Ainda não se chegou a nenhuma conclusão sobre se as coisas estão agora significativamente pior com o novo confinamento, mas os números devem certamente ser melhores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone