DJ MARKET TALK: Vendas a retalho do Reino Unido sinalizam recessão a caminho

(DJ Bolsa)-- A recessão de inverno no Reino Unido agora parece mais possível depois de dados divulgados esta sexta-feira terem mostrado que as vendas a retalho caíram inesperadamente 0,3% em outubro, muito abaixo das expectativas de uma sondagem do The Wall Street Journal, que apontava para um aumento de 0,5%, disse Sandra Horsfield, economista da Investec. "Os retalhistas apontaram para o impacto da redução do custo de vida dos consumidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.