DJ MARKET TALK: Vendas a retalho dos EUA devem cair nos próximos meses

(DJ Bolsa)--Os norte-americanos devem continuar a apertar os bolsos sob o impacto do rápido aumento dos custos de empréstimos, disse Andrew Hunter, da Capital Economics, após os dados das vendas a retalho dos EUA de setembro. "Com as vendas inalteradas em setembro, ainda há poucas evidências de que o aumento do poder de compra ganho com a queda acentuada dos preços da gasolina tenha ajudado o consumo real", escreve Hunter.