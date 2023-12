DJ MARKET TALK: Vendas da H&M falham previsões

(DJ Bolsa)-- As vendas da H&M no quarto trimestre caíram 4% em termos homólogos, falhando cerca de 80 pontos base face ao previsto, enquanto as vendas numa base reportada falharam o consenso em 160 pontos base, uma vez que falta de poder de fixação de preços e a procura global é fraca, escreve o analista da Bernstein William Woods. Excluindo a Rússia e a Bielorrússia, o lucro líquido cresceu 3% em SEK, mas caiu 1% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.