DJ MARKET TALK: Vendas da H&M parecem pressionadas enquanto margens melhoram

(DJ Bolsa)-- O Barclays espera que a H&M reporte uma descida das vendas no quarto trimestre de 4% em moedas locais, tendo em conta a continuação da fraca procura do consumidor e a estratégia de empresa em dar prioridade à rentabilidade ao encomendar menos produto, dizem os analistas Nicolas Champ e James Anstead. O banco espera que a decisão da H&M de oferecer menos produto nas suas lojas pese no crescimento das vendas, mas pensa ...