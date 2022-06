DJ MARKET TALK: Vendas da H&M superam expectativas no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A H&M reportou uma subida das vendas em moeda local de 12% em termos homólogos no segundo trimestre fiscal, acima do consenso de um ganho de 9%, referem os analistas do UBS Olivia Townsend e Yashraj Rajani numa nota. As vendas reportadas do segundo trimestre subiram 17%, com o consenso a apontar para 13%. "Sem qualquer indicação sobre a atualidade do negócio (embora dados recentes das concorrentes sugiram que não houve ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

