DJ MARKET TALK: Vendas da Nestlé devem ter subido nos primeiros nove meses do ano

(DJ Bolsa)-- A Nestlé deve reportar um aumento das vendas nos primeiros nove meses do ano, de acordo com um consenso fornecido pela empresa. A empresa alimentar suíça deve reportar vendas de CHF68,91 mil milhões, face a CHF63,29 mil milhões no período homólogo. As previsões de consenso apontam para um crescimento orgânico de 8,3% em termos homólogos no mesmo período, com um crescimento real interno de 1,2% e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.