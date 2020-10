DJ MARKET TALK: Vendas da Roche são penalizadas pela erosão de biossimilares

(DJ Bolsa)-- As vendas da Roche nos primeiros nove meses do ano estão ligeiramente aquém das estimativas e do consenso, diz o Vontobel, principalmente devido à erosão motivada pela comercialização de biossimilares. Os produtos oncológicos chave da Roche, o Mabthera, Herceptin e Avastin, foram penalizados visto que a perda de receitas devido aos biossimilares continuou nos EUA e na Europa no terceiro trimestre, diz o banco de investimento,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone