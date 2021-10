DJ MARKET TALK: Vendas da vacina da J&J contra a Covid-19 abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- As vendas do terceiro trimestre da Johnson & Johnson aumentaram 10,7% face há um ano para $23,3mM mas ficaram cerca de $400M aquém daquilo que os analistas de Wall Street previam. O CFO da J&J, Joseph Wolk, disse ao WSJ que cerca de metade desse valor foi de vendas abaixo do esperado da vacina da J&J contra a Covid-19, que totalizou os $502M. Essas vendas abaixo do esperado foram uma "questão de timing" e a empresa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

