DJ MARKET TALK: Vendas de casas do Reino Unido afundam

(DJ Bolsa)-- O mercado imobiliário do Reino Unido está a ver as vendas a caírem e as rendas a dispararem, o que sugere que a 14 subidas consecutivas das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, e a consequente subida dos custos das hipotecas estão a pesar acentuadamente dos futuros compradores, diz a Interactive Investor, citando uma sondagem da Royal Institution of Chartered Surveyors. A sondagem mostra o equilíbrio dos preços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.