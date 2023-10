DJ MARKET TALK: Vendas de casas usadas dos EUA devem cair para níveis dos anos 1990

(DJ Bolsa)-- As taxas hipotecárias sustentadamente mais elevadas terão o impacto mais pronunciado nas vendas de casas usadas dos EUA em 2024, dizem economistas do Goldman Sachs numa nota de research. Os economistas esperam que o próximo ano registe o nível mais baixo de vendas de casas existentes desde o início dos anos 1990, apesar de também preverem um modesto crescimento dos preços de 1,3%, contra um potencial aumento de 3,4% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.