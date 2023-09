DJ MARKET TALK: Vendas de imobiliário na China podem cair este ano e no próximo

(DJ Bolsa)-- As vendas de imobiliário na China podem cair 10% em 2023 e entre 5% e 10% em 2024, diz a economista Tao Wang do UBS numa nota. Já as construções iniciadas podem descer 25% este ano e 10% no próximo ano. Contudo, Wang espera que as construções iniciadas e as vendas estabilizem e deixem de cair sequencialmente nos próximos meses. As construções iniciadas podem subir após um período de escoamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.