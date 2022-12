DJ MARKET TALK: Vendas de novembro da Ford caem 7,8% nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor registou uma descida de 7,8% nas vendas dos EUA em novembro face ao período homólogo. O resultado fica aquém do aumento das vendas do setor de 10% em termos homólogos, de acordo com a Wards Intelligence. As vendas das carrinhas pickup da F-Series -- o motor dos lucros da Ford -- desceram 8,7% homólogos. A Ford disse que é a segunda maior vendedora de veículos elétricos dos EUA, apenas atrás da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.