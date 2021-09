DJ MARKET TALK: Vendas de veículos nos EUA "devastadoramente fracas" em agosto

(DJ Bolsa)-- As vendas de automóveis terão afundado 14% em agosto nos EUA face ao período homólogo, com os inventários em mínimos recorde devido à escassez de chips, estima a Wards Intelligence (muitas empresas não reportam os números oficialmente). As vendas têm caído gradualmente desde os máximos da primavera, quando o ritmo de vendas anual ajustado atingiu uns impressionantes 18 milhões em abril.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

