DJ MARKET TALK: Vendas do 2T da H&M neutras para as ações

(DJ Bolsa)-- A H&M apresentou vendas em moedas locais para o segundo trimestre fiscal pouco impressionantes, ficando em linha com o consenso de um crescimento de 0,9%, dizem analistas do Citi numa nota. "Com as vendas praticamente em linha com as expectativas, vemos a leitura como neutra para as ações." Depois do crescimento de 4% das vendas em moeda local em março -- e tendo em conta a sazonalidade -- o Citi pensa que as vendas em moeda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.