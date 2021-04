DJ MARKET TALK: Vendas do primeiro trimestre da Nestlé devem subir

(DJ Bolsa)-- As vendas do primeiro trimestre da Nestlé devem subir organicamente à medida que a China recupera robustamente e o negócio de café cresce liderado pela Nespresso, diz o Credit Suisse. A empresa deve reportar uma subida comparável de 3,8%, de acordo com analistas do banco, face às expectativas do consenso de 3,3%. A atenção estará nas atualizações sobre a orientação das vendas -- que atualmente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone