DJ MARKET TALK: Vendas dos Treasurys a 5-10 anos parecem excessivas

(DJ Bolsa)-- A TD Securities está a entrar com apostas longas nos Treasurys a cinco anos com uma yield de 3,69%, tendo como alvo 3,20% e um nível stop loss de 4,01%, vendo as vendas recentes nesta maturidade como excessivas, diz numa nota. "Embora concordemos com o desconto do mercado de mais subidas [da Fed] e estejamos a prever uma subida em junho para uma taxa terminal de 5,5%, as vendas no setor 5-10 anos parecem excessivas", diz a TD Securities....