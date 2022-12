DJ MARKET TALK: Vendas elevadas de dívida na Zona Euro devem ser difíceis

(DJ Bolsa)-- Os planos de vendas de montantes elevados de dívida soberana por parte dos países da Zona Euro devem ser difíceis em 2023, uma vez que vão acontecer em paralelo com a restrição quantitativa do Banco Central Europeu, diz Paer Magnusson, estratega sénior de taxas do Swedbank, numa nota. "Poderá o mercado absorver volumes massivos de obrigações sem o apoio do banco central?", questiona. A retirada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.