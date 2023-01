DJ MARKET TALK: Vendas fracas de casas na China devem motivar alívio monetário

(DJ Bolsa)-- As vendas de novas casas da China continuaram fracas durante a pausa do Ano Novo Lunar, o que pode motivar mais políticas de estímulos, dizem os analistas do Nomura Jizhou Dong e Stella Guo, numa nota a clientes. O volume de novas casas nas 40 principais cidades da China desceu 75% na semana passada face à semana anterior e caiu 14% em termos homólogos, disseram os analistas, citando a China Real Estate Information Corp. Com um nú... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.