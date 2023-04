DJ MARKET TALK: Vendas homólogas da Nestlé devem ter subido no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- As vendas da Nestlé devem ter crescido no primeiro trimestre em termos homólogos impulsionadas pela ação dos preços, de acordo com o consenso de estimativas compilado pela empresa. As vendas trimestrais da empresa devem ter sido de CHF23,27 mil milhões, face a CHF22,24 mil milhões no período homólogo, diz o consenso de analistas. Numa base orgânica, as vendas devem ter atingido mais 7,2% em termos homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.