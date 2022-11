DJ MARKET TALK: Vendas online da Black Friday acima do previsto nos EUA

(DJ Bolsa)-- As vendas online do dia de Ação de Graças e da Black Friday nos EUA foram melhores que o esperado, refere o Bank of America. O banco cita dados da Salesforce que sugerem que as vendas online do dia de Ação de Graças/Black Friday cresceram 9% e 12% em termos homólogos, enquanto dados da Adobe sugerem um crescimento de 3% e 2%, respetivamente. O banco refere que, antes da semana de Ação de Graças, a Salesforce ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.