DJ MARKET TALK: Vendas, rentabilidade da Walmart devem melhorar nos próximos anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Walmart está posicionada para ver uma continuação da robustez das vendas e melhoria da rentabilidade nos próximos três a cinco anos, dizem Robert Ohmes e Kendall Toscano, analistas do BofA Securities, numa nota de research. Os analistas veem o ímpeto das receitas da empresa a ser suportado por uma continuação da robustez em mercearia, bem como a maior atenção em ganhar quota de mercado em mercadorias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.