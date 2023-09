DJ MARKET TALK: Verão foi calmo para os spreads das obrigações da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Este tem sido uns dos verões mais calmos para os spreads das obrigações soberanas da Zona Euro em muitos anos, dizem analistas do Deutsche Bank Research. "O intervalo de negociação do spread ponderado pelo PIB vs Bunds a 10 anos foi de apenas 5pb, isto é 82-87pb (tendo em conta um intervalo de negociação de 32pb ao longo do último ano)", dizem. Mesmo os spreads das obrigações soberanas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.