DJ MARKET TALK: Verizon conclui compra da TracFone à América Móvil

(DJ Bolsa)-- A América Móvil fechou a venda da unidade dos EUA Tracfone Wireless à Verizon Communications por $3,6 mil milhões em dinheiro e 57,6 milhões de ações da Verizon. A empresa poderá receber uma quantia adicional até $650 milhões dentro de dois anos com base no desempenho da Tracfone, que tinha 20 milhões de assinantes no final de setembro. As ações da Verizon sobem 1% para $52,04. (anthony.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone