DJ MARKET TALK: Verizon confiante na base de clientes, cautelosa na economia

(DJ Bolsa)-- As expectativas da Verizon quanto ao efeito do coronavírus nas suas operações são mais otimistas do que as de alguns rivais, disse o responsável financeiro Matt Ellis, atribuindo as elevas pontuações de crédito à base de clientes. A operadora permitiu alguns pagamentos em atraso porque deseja manter os assinantes, mas a maioria pagou as dívidas. "Isso aconteceu durante a crise financeira", disse Ellis ao WSJ, notando ...

