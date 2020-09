DJ MARKET TALK: Verizon ganha rivais de peso com compra de TracFone

(DJ Bolsa)-- A New Street Research diz que a compra da TracFone pela Verizon é uma "mais-valia desde o início", estimando que os cerca de $14 pagos por cada subscritor da TracFone para usar as redes AT&T e T-Mobile renderiam cerca de $800M em poupanças se todos mudarem para a infraestrutura da Verizon. Relativamente às rivais, a New Street diz que o negócio "marca uma oportunidade perdida e mais uma concorrente temí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

