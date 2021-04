DJ MARKET TALK: Verizon não quer entrar em guerra de preços com a AT&T

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications pode ter registado o pior primeiro trimestre quanto a perdas líquidas de assinaturas telefónicas desde 2017, mas um analista refere que a empresa está hesitante em causar agitação neste momento. Craig Moffett, fundador e analista sénior da MoffettNathanson, refere que a Verizon está num "modo de esperar para ver" no que diz respeito a uma grande promoção da rival AT&T.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

