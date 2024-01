DJ MARKET TALK: Verizon parece ter forte posição competitiva contra rivais

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications deve beneficiar de uma baixa intensidade de concorrência na indústria wireless, bem como de um crescimento mais elevado dos assinantes de banda larga do que a AT&T, dizem os analistas do KeyBanc numa nota de research. A gigante das telecomunicações também deve mostrar melhorias nas adições de telefones pós-pagos, ao contrário das rivais, acrescentam os analistas. Os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.