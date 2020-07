DJ MARKET TALK: Vírus vai criar novas divergências económicas na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O impacto assimétrico da crise do coronavírus vai levar a novas divergências económicas dentro da união monetária, eliminando as melhorias marginais durante a recuperação de 2014 a 2019, diz Nicola Nobile, economista-chefe da Oxford Economics para Itália. No entanto, a natureza do choque e as respostas direcionadas do Banco Central Europeu devem impedir que isso crie um problema para os responsáveis de política monetá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone